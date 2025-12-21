Chivu Inter da ingiocabile a inspiegabile | i quattro nodi che frenano la corsa nerazzurra
Inter News 24 Chivu Inter, la squadra meneghina analizzata dalla Gazzetta dopo l’eliminazione in Supercoppa: tra mercato, scontri diretti e blackout mentali. Le analisi si moltiplicano dopo l’ennesima serata amara. L’Inter è uscita dalla Supercoppa ai rigori, calciati male, e ha confermato una tendenza ormai ricorrente: grandi picchi di rendimento alternati a cali improvvisi, spesso decisivi. Gazzetta dello Sport ha provato a mettere ordine, individuando quattro motivi che spiegano perché una squadra forte continui a non tradurre il proprio valore in trofei. Il primo punto è mentale. Come sottolinea la rosea, «dietro i mancati trofei dell’Inter c’è un po’ di presunzione». 🔗 Leggi su Internews24.com
