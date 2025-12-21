Chiusura del laboratorio Caritas Il vescovo ascolta le proteste | Le farò presenti alla fondazione

Il Laboratorio della Caritas di via Magnolfi a Prato chiuderà a fine gennaio, una decisione definitiva. Tuttavia, il vescovo ha ascoltato le proteste e ha assicurato che le farà presenti alla fondazione. La situazione rimane aperta a possibili sviluppi, anche se la chiusura sembra ormai definitiva.

PRATO La chiusura del Laboratorio della Caritas di via Magnolfi a fine gennaio è decisa e indietro non si torna, ma, c’è una schiarita, almeno nel dialogo a tratti anche serrato. Ieri mattina dopo che una ventina di persone si era radunate in piazza Duomo sotto il palazzo vescovile per un flashmob di protesta, organizzato via social e whatsapp, contro la chiusura del Laboratorio, il vescovo Giovanni Nerbini uscito dalla Curia per andare a celebrare la messa, si è fermato a parlare con i manifestanti che avevano alzato la voce per esternare tutto il loro rammarico e, soprattutto, avere spiegazioni chiare su di una chiusura della quale non riescono a trovare una ragione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

