Chiuse le strutture dell’Università di Parma dal 24 dicembre al 6 gennaio
L’Università di Parma informa che, dal 24 dicembre al 6 gennaio, gli uffici e gli edifici dell’Ateneo resteranno chiusi al pubblico, ad eccezione di quelli con obbligo di apertura istituzionale, come le strutture di assistenza ospedaliera. Questa pausa consente di aggiornare e mantenere i servizi offerti, garantendo comunque il funzionamento delle strutture di emergenza.
L’Università di Parma comunica che da mercoledì 24 dicembre a martedì 6 gennaio gli uffici e gli edifici dell’Ateneo resteranno chiusi al pubblico, con eccezione di quelli con obbligo di apertura istituzionale, cioè le strutture di assistenza ospedaliera. Sarà chiuso anche il ParmaUniverCity Info. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Leggi anche: Università, chiuse le strutture dell’Università di Parma dal 24 dicembre al 6 gennaio
Leggi anche: Il Sicilia Express raddoppia le corse per Natale 2025: quattro collegamenti tra Torino e l’isola da dicembre a gennaio. Biglietti in vendita dal 13 dicembre a tariffe tra 24,90 e 29,90 euro
Università chiuse le strutture dell’Università di Parma dal 24 dicembre al 6 gennaio.
Università, chiuse le strutture dell’Università di Parma dal 24 dicembre al 6 gennaio - L’Università di Parma comunica che da mercoledì 24 dicembre a martedì 6 gennaio gli uffici e gli edifici dell’Ateneo resteranno chiusi al pubblico, con eccezione di quelli con obbligo di apertura ... parmatoday.it
AVVISO ` Le strutture dell’Ateneo resteranno chiuse nei giorni 29, 30 e 31 dicembre 2025 e 2 gennaio 2026. Saranno garantiti i servizi online. - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.