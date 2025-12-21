Chiesa ennesima svolta | l’infortunio al ginocchio ribalta tutto

Cambiano ancora i piani di Federico Chiesa: l’infortunio al ginocchio rimescola le carte in casa Liverpool. Il Liverpool si impone sul campo del Tottenham nel big match della 17esima giornata di Premier League e conquista la terza vittoria di fila tra campionato e Champions League. Torna al gol Alexander Isak, pagato oltre 140 milioni di euro in estate, ma la gara dell’attaccante svedese di origini eritree dura appena 14 minuti visto che al 60? si fa male al ginocchio ed è costretto a lasciare il terreno di gioco. Federico Chiesa (LaPresse) – Calciomercato.it Liverpool col fiato sospeso per le condizioni fisiche della sua punta di diamante, ma filtrano sensazioni negative: l’infortunio potrebbe essere più grave del previsto e Isak rischia un lungo stop. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

