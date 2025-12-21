Chi vuole essere milionario – Il Torneo le anticipazioni del 21 dicembre

21 dic 2025

Torna anche domenica 21 dicembre  l’appuntamento imperdibile con Chi vuol essere milionario – Il Torneo.  Il game show di Canale5 andrà in onda sempre con la conduzione di Gerry Scotti, volto storico del quiz, pronto ad accompagnare i concorrenti in una nuova serata ricca di emozioni, suspense e grandi decisioni. Chi vuol essere milionario – Il Torneo:  le anticipazioni del 21 dicembre. Un altro appuntamento imperdibile con Chi vuol essere milionario – Il Torneo:  dopo il trionfo di Vittoria, maestra di piano e canto in conservatorio e prima concorrente a conquistare il milione, le aspettative sono altissime. 🔗 Leggi su Dilei.it

