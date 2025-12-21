Torna anche domenica 21 dicembre l’appuntamento imperdibile con Chi vuol essere milionario – Il Torneo. Il game show di Canale5 andrà in onda sempre con la conduzione di Gerry Scotti, volto storico del quiz, pronto ad accompagnare i concorrenti in una nuova serata ricca di emozioni, suspense e grandi decisioni. Chi vuol essere milionario – Il Torneo: le anticipazioni del 21 dicembre. Un altro appuntamento imperdibile con Chi vuol essere milionario – Il Torneo: dopo il trionfo di Vittoria, maestra di piano e canto in conservatorio e prima concorrente a conquistare il milione, le aspettative sono altissime. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi vuole essere milionario – Il Torneo, le anticipazioni del 21 dicembre

