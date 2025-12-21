Chi vuol essere milionario – Il torneo | le anticipazioni della puntata di oggi 21 dicembre

. Questa sera, domenica 21 dicembre 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda il leggendario Chi vuol essere milionario? con una formula inedita a livello mondiale e si trasforma in “Chi vuol essere milionario – Il Torneo”, che promette di regalare ancora più suspense ed emozioni. Alla guida del game show ci sarà sempre Gerry Scotti, che lo ha condotto fin dalla sua prima edizione italiana, nel 2000, e proprio per questo è entrato nel Guinness World Records per il maggior numero di puntate presentate al mondo. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Chi vuol essere milionario – Il torneo: le anticipazioni della puntata di oggi, 21 dicembre Leggi anche: Chi vuol essere milionario – Il torneo: le anticipazioni della puntata di oggi, 14 dicembre Leggi anche: Chi vuole essere milionario – Il Torneo, le anticipazioni del 21 dicembre Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Chi vuol essere milionario – Il Torneo secondo appuntamento su Canale 5 con Gerry Scotti; Chi vuole essere milionario – Il Torneo le anticipazioni del 14 dicembre; Pensionata milanese sbanca Chi vuol essere milionario – Il Torneo grazie a Garcia Marquez; Chi vuol essere milionario – Il torneo | le anticipazioni della puntata di oggi 14 dicembre. 'Chi vuol essere milionario', Vittoria Licari vince un milione di euro (tra le polemiche): chi è la nuova campionessa - Domenica 14 dicembre puntata storica per il quiz di Gerry Scotti: due concorrenti leggono la domanda finale e Vittoria incassa il maxi- libero.it

Chi è Vittoria Licari, vincitrice di "Chi vuol essere milionario?". La polemica sulla domanda finale: "Troppo facile" - La 69enne milanese ha vinto il jackpot più alto nella trasmissione condotta da Gerry Scotti, ma sui social gli utenti hanno bollato come ... affaritaliani.it

Il nuovo “Chi vuol essere milionario” è troppo facile? - – Il Torneo, il nuovo format di uno dei giochi a premi più apprezzati e longevi della televisione italiana, e già alla seconda puntat ... ilpost.it

Chi vuol essere milionario - Il torneo: domenica 21 dicembre, in prima serata su Canale 5

Buongiorno così, con dubbi da "Chi vuol essere milionario". - facebook.com facebook

Una concorrente di “Chi vuol essere milionario” si è aggiudicata l'ambito premio da un milione di euro in gettoni d'oro x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.