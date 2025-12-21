Chi offre riparo all'odio profondo Ogni epoca ha i suoi giovani ribelli che rompono i codici, forgiano nuovi linguaggi, costruiscono gruppi che contestano il potere (e purtroppo anche la democrazia) e pensano che gli adulti abbiano rubato loro il futuro. È importante comprendere le radici di questi atteggiamenti e promuovere un dialogo costruttivo per affrontare le sfide sociali e culturali di oggi.

Ogni epoca ha i suoi giovani ribelli che rompono i codici, forgiano nuovi linguaggi, costruiscono gruppi che contestano il potere (e purtroppo anche la democrazia) e pensano che gli adulti abbiano rubato loro il futuro. Ieri e oggi, l’antagonismo è la loro via di fuga dalla realtà, così il tentativo di cambiarla “manu militari” è una delle opzioni (im)possibili. Chi sono i protagonisti degli scontri di Torino? Chi anima Askatasuna? Sulla scena abbiamo visto tanti giovanissimi, sono quelli della Generazione Z, i nati dal 1997 al 2012. Venuti al mondo alla fine del XX Secolo, sono entrati nel Terzo Millennio come “nativi digitali”, non conoscono l’era pre-Internet, sono stati fermati nei giochi della gioventù dalla crisi pandemica e dai lockdown, il loro paesaggio politico è la decomposizione del Novecento, sempre connessi, percorrono un sentiero sconnesso, confuso, disseminato di cospirazionismo, che oggi va dall’ecologismo insostenibile alla protesta pro-Pal, dall’inno alle pale eoliche alla bandiera di Hamas. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

