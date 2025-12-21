Trionfano Andrea Delogu con Nikita Perotti? Chi ha vinto Ballando con le Stelle: Il Podio della Finale La sfida dell’ultimo atto ha visto scontrarsi i migliori talenti di questa lunghissima edizione:? Un trionfo nel segno di Evan Per Andrea Delogu la vittoria ha un significato che va ben oltre la gara televisiva. La . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Chi ha vinto Ballando con le Stelle?

Leggi anche: “Ballando con le stelle”, chi ha vinto e chi ha perso: eliminazione shock!

Leggi anche: Ballando con le stelle, chi è stato eliminato e chi ha vinto: polemiche a non finire

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Andrea Delogu ha vinto Ballando con le Stelle 2025: la classifica; Ballando con le Stelle, sabato 13 dicembre: chi ha vinto, chi sono i finalisti, ballottaggio, classifica finale; Ballando con le stelle, trionfa Andrea Delogu, Francesca Fialdini seconda: è gara di bravura; A sorpresa ma non troppo ecco chi ha vinto Ballando con le stelle 2025. Le pagelle della finale.

Chi ha vinto Ballando con le stelle 2025: ecco i vincitori - Chi ha vinto Ballando con le stelle 2025: scopriamo insieme i vincitori di questa edizione Sabato 20 dicembre si è finalmente svolta la finalissima di ... novella2000.it