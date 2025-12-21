Chi ha vinto Ballando con le Stelle 2025? La vincitrice è Andrea Delogu con il ballerino Nikita Perotti

Nel corso di questa edizione di Ballando con le Stelle 2025, si sono susseguite esibizioni e sfide che hanno coinvolto numerosi concorrenti. Alla fine, la vittoria è andata ad Andrea Delogu e Nikita Perotti. La loro performance si è distinta per tecnica e presenza scenica. Chi ha vinto Ballando con le Stelle 2025? La vincitrice è Andrea Delogu con il ballerino Nikita Perotti.

Andrea Delogu e Nikita Perotti sono i vincitori di Ballando con le stelle 2025. Seconda classificata Francesca Fialdini e Giovanni Pernice, in terza posizione a pari merito: Barbara D'Urso con Pasquale La Rocca e Fabio Fognini e Alessandra Trioli. La finale di Ballando con le Stelle 2025 ha regalato tanti colpi di scena, ma anche scontri e diverbi in giuria. E' da poco calato il sipario sull'ultima puntata di Ballando con le Stelle 2025, il dance show di successo condotto da Milly Carlucci in prima serata su Rai1. Ecco cosa è successo e chi sono gli eliminati di puntata. Ballando con le Stelle 2025, vincitore: il trionfo di Andrea Delogu e Nikita Perotti.

