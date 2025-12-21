Chi ha vinto Ballando con le stelle 2025 | Andrea Delogu premiata dal pubblico | Francesca Fialdini 2ª

La ventesima edizione di Ballando con le Stelle si è conclusa con la vittoria di Andrea Delogu e Nikita Perotti, che hanno ottenuto il 55% delle preferenze nel duello finale. La serata ha visto la partecipazione di numerosi protagonisti, con momenti di tensione e entusiasmo. Chi ha vinto Ballando con le stelle 2025: Andrea Delogu premiata dal pubblico: Francesca Fialdini 2ª.

Andrea Delogu trionfa con Nikita Perotti, sul podio Barbara d'Urso e Fabio Fognini. La ventesima edizione di Ballando con le stelle si chiude con la vittoria di Andrea Delogu e Nikita Perotti, che conquistano il titolo con il 55% delle preferenze nello spareggio finale contro Francesca Fialdini e Giovanni Pernice, secondi classificati al termine di una serata emozionante e non priva di polemiche. Una finale articolata, ricca di colpi di scena, eliminazioni eccellenti e premi speciali, che ha incoronato la coppia Delogu–Perotti al termine di un percorso in costante crescita. "Questa coppa va dritta a casa di mio padre.

