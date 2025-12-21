Chi ha vinto Ballando con le Stelle 2025 | Andrea Delogu e Nikita Perotti trionfano in finale

Il 20 dicembre 2025 si è conclusa l’edizione dei vent’anni di Ballando con le Stelle, condotta da Milly Carlucci su Raiuno. La finale ha visto la vittoria di Andrea Delogu e Nikita Perotti, confermando le aspettative dei pronostici e il livello elevato delle esibizioni. La serata ha rappresentato un momento importante per il talent show, che continua a essere un punto di riferimento nel panorama televisivo italiano. Chi ha vinto Ballando con le Stelle 2025: Andrea Delogu e Nik

Roma, 20 dicembre 2025 - Andrea Delogu e Nikita Perotti hanno vinto Ballando con le Stelle 2025. La finale dell'edizione dei vent'anni del talent show di ballo condotto da Milly Carlucci su Raiuno insieme alla giuria composta da Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino e Guillermo Mariotto andata in onda sabato 20 dicembre non ha riservato sorprese dal punto di vista dei pronostici. Che sono stati rispettati: secondi Francesca Fialdini e Giovanni Pernice, terzi Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca e Fabio Fognini e Giada Lini, quinti classificati a pari merito Filippo Magnini con Alessandra Tripoli, Rosa Chemical con Erica Martinelli e Martina Colombari con Luca Favilla.

