Chi era Anna Tagliaferri uccisa a Cava de' Tirreni dal compagno che poi si è suicidato

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si chiamava Anna Tagliaferri la donna di 40 anni uccisa nel pomeriggio di oggi, 21 dicembre, dal compagno, Diego Di Domenico. La donna era proprietaria di una pasticceria a Cava de' Tirreni. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Anna Tagliaferri accoltellata e uccisa dal compagno che poi ferisce la madre di lei e si lancia dalla finestra: morto sul colpo

Leggi anche: Morta la donna accoltellata a Cava de’ Tirreni, il compagno si è buttato dalla finestra

