Chi era Anna Tagliaferri uccisa a Cava de' Tirreni dal compagno che poi si è suicidato

Si chiamava Anna Tagliaferri la donna di 40 anni uccisa nel pomeriggio di oggi, 21 dicembre, dal compagno, Diego Di Domenico. La donna era proprietaria di una pasticceria a Cava de' Tirreni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

