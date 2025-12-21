Chi è Umberto Maria Anzolin il marito di Heather Parisi e la fuga a Hong Kong dopo la bancarotta

Dopo le due relazioni andate male, il primo matrimonio con Giorgio Manenti finisce in scandalo, il secondo compagno Giovanni Di Giacomo non dura molto, Heather Parisi si innamora di Umberto Maria Anzolin, imprenditore che ha un’azienda di import-export a Hong Kong. Dove i due si sposano nel 2013. E decidono anche di viverci. Con la soddisfazione della nascita dei due gemellini Elizabeth e Dylan. “Ho conosciuto l’uomo della mia vita a 45 anni”, raccontava di recente la Parisi, “mio marito Umberto Maria mi ha cambiata, amo la mia vita perché lui mi ama moltissimo e mi ha dato serenità, mi ha dato la pace nel cuore. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Chi è il marito di Heather Parisi, Umberto Anzolin? La storia d'amore - Umberto Maria Anzolin, il marito di Heather Parisi, è un imprenditore originario della provincia di Vicenza, erede della storica conceria Anzolin nel Veneto, che per anni ha rappresentato un punto di ...