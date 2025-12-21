l primo vero amore e marito di Ornella Muti è stato l’attore Alessio Orano, proprio sul set incontra Ornella, di cui si innamora perdutamente. Alessio Orano, nato nel 1945, un attore che ha preso parte in molti film soprattutto negli anni Settanta, il debutto sul grande schermo arriva nel 1970 con il film La moglie più bella, proprio sul set incontra Ornella, di cui si innamora perdutamente. Tra Ornella Muti e Alessio Orano scatta la passione, dopo 5 anni i due si sposano, nel 1975, ma, sette anni dopo, nel 1981, la loro storia giunge al termine. Alessio Orano conosciuto sul set del film d’esordio La moglie più bella. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è stato il primo ed ex marito di Ornella Muti, Alessio Orano: “Finì male”

Leggi anche: Chi sono i due ex mariti di Ornella Muti, Alessio Orano (tradito con Celentano) e Federico Fachinetti (e lo scandalo)

Leggi anche: “Questa non è Ornella Muti”, l’autobiografia di Ornella Muti

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Leonardo Caffo è stato condannato anche in Appello per i maltrattamenti alla ex ma non per le lesioni; Ziliani sull’Inter | Gioca meglio dell’anno scorso Il migliore fin qui è stato lui.

Qin Shi Huang è stato il primo imperatore della Cina. Si dice che abbia cercato l’immortalità, e ora una nuova iscrizione trovata su una roccia in Tibet conferma questa sua ossessione. Nato nel 259 a. C. A Handan, si chiamava Ying Zheng. Alcuni storici lo ved - facebook.com facebook