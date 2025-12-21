Chi è Mattia Missiroli il sindaco finito nella bufera | architetto ed ex giocatore partecipò al reality Campioni
Cervia (Ravenna), 21 dicembre 2025 – Quarantaquattro anni, architetto in libera professione, noto per la partecipazione la programma calcistico “Campioni – Il sogno”, Mattia Missiroli è sindaco di Cervia dall’11 giugno 2024. Al momento, è indagato con l’accusa di maltrattamenti e lesioni nei confronti della moglie. Ha partecipato al reality show calcistico “Campioni – Il sogno”. A Cervia era conosciuto da ben prima dell'inizio dell'avventura politica che lo ha portato a essere eletto sindaco. Nei primi anni Duemila aveva raggiunto una certa popolarità per la partecipazione alla prima edizione del reality show calcistico “Campioni – Il sogno”, condotto da Ciccio Graziani e Ilaria D’Amico e andato in onda su Italia 1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
