Heather Parisi è stata sposata con il primo marito Giorgio Manenti (1994-1999) e in seguito ha avuto una relazione con Giovanni Di Giacomo, mentre il suo attuale marito è l’imprenditore Umberto Maria Anzolin, sposato nel 2013. Heather Parisi scopre di essere incinta della sua prima figlia dal primo marito Giorgio Manenti poco dopo il matrimonio. Rebecca Jewel nasce il 20 luglio del 1994 e la showgirl decide di prendersi una breve pausa dagli impegni televisivi. In autunno la bambina viene battezzata, come padrini ci sono Pippo Baudo e Katia Ricciarelli, all’epoca ancora sposati. Giorgio Manenti ai tempi del matrimonio con Heather Parisi, svolgeva il ruolo di amministratore di una delle società che faceva capo alla Holding Emmeci. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è l’ex e primo marito di Heather Parisi, Giorgio Manenti e lo scandalo: “Lo hanno arrestato, io ho testimoniato per liberarlo”

Leggi anche: Chi è Umberto Maria Anzolin, il marito di Heather Parisi e la “fuga” a Hong Kong dopo la bancarotta

Leggi anche: Parisi-gate: scambiato Giorgio per Attilio, ma poteva essere Heather

