Sette anni d’amore tra José Carlos Alvarez e Rocco Casalino, ex portavoce del premier Giuseppe Conte. A dare qualche informazione in più sul compagno è stato proprio Casalino, specialmente in una intervista rilasciata a Verissimo nel febbraio 2021. Il portavoce dell’ex premier Conte ha tracciato un profilo della loro storia d’amore, dandone un’istantanea in chiaroscuro. “ Io e Josè andiamo verso i 7 anni insieme. Abbiamo alti e bassi, come penso sia normale. Quando ho scritto il libro (l’autobiografia Il portavoce, ndr ) – ha dichiarato Rocco Casalino a Silvia Toffanin – stavamo vivendo un momento bassissimo e quindi su di lui non sono stato proprio carino. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è l’ex compagno di Rocco Casalino, il cubano José Carlos Alvarez: “Dopo la segnalazione all’antiriciclaggio, il caos”

Leggi anche: Rocco Casalino direttore di un giornale: chi c’è dietro la nuova testata e di cosa si occuperà

Leggi anche: Chi è davvero Andrea Iervolino? Produttore di film (ora editore di Rocco Casalino) indagato per truffa

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

“Oggi ero venuto a dirgli addio… ma il destino aveva altri piani.” Mateo entrò nella clinica veterinaria con il cuore a pezzi. Tra le braccia teneva Rocco: il suo compagno di vita, il suo guardiano, la sua famiglia. Il cane era debole, sfinito, respirava come se og - facebook.com facebook