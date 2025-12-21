Ciro Priello è sposato da quasi due anni con Maura Iandoli, la donna con cui fa coppia fissa oramai da dieci anni. Classe 1992 e originaria di Napoli come il suo compagno, Maura Iandoli ha conosciuto il marito nel 2015, proprio sul set durante le registrazioni del fortunato “Gli effetti di Gomorra – La Serie sulla gente”. A coronare il loro amore è arrivata la piccola Anna, nata ad agosto nel 2016. Il volto dei The Jackal aveva condiviso la notizia sui social, scrivendo le emozioni che lo avevano travolto in quel momento: “Le cose belle arrivano così. Senza chiederti il permesso. Senza che le aspetti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è la moglie di Ciro Priello, Maura Iandoli e cosa fa nella vita

Leggi anche: Chi è Alejandra Silva, la moglie di Richard Gere e cosa fa nella vita

Leggi anche: Chi è Marina, la misteriosa moglie di Sigfrido Ranucci e cosa fa nella vita

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Fabio Balsamo e Ciro Priello: “Noi direttori artistici a Sanremo? Ecco cosa si potrebbe fare” - Fabio Balsamo e Ciro Priello raccontano cosa farebbero nell’ipotesi di un futuro da direttori artistici a PopCornClub: “Sarebbe bello ripristinare la categoria Big anche per le Nuove proposte”. fanpage.it

Carolina Benvenga e Ciro Priello dei The Jackall, il video con esilarante dedica a tutti quei genitori che... - Dedicato a tutti i genitori che forse un po’ lo pensano, ma alla fine, cedono al fascino della Mosca Loca - affaritaliani.it

The Floor, Ciro Priello: "Sogno un game show come Affari Tuoi. Stefano De Martino? Lo stimo" - Il simpatico Ciro Priello dei The Jackal è, insieme a Fabio Balsamo, il conduttore di The Floor: ecco cosa ha rivelato sul fortunato game show di Rai2 arrivato alla seconda stagione. comingsoon.it

Via per €, la moglie del calciatore si oppone alla cessione: "Questa città io la amo" IL RETROSCENA: https://bit.ly/4aPXQxZ - facebook.com facebook