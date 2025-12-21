Chi è la moglie di Achille Polonara Erika Bufano | Aveva poche possibilità di risvegliarsi dal coma un miracolo

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Erika Bufano è diventata famosa negli anni successivi soprattutto per aver trovato l’amore in uno degli sportivi più apprezzati in Italia, il cestista  Achille Polonara, a lungo pilastro della Virtus Bologna e della Nazionale italiana.  Durante l’adolescenza, Erika Bufano ha cominciato a lavorare come modella, in particolare come  indossatrice. Apprezzatissima per la sua bellezza, in questi anni è riuscita a vincere diversi concorsi, ed è arrivata quarta a Miss Italia nel 2011, ripetendo l’esperienza nel concorso anche nel 2013. Per quanto riguarda la sua vita professionale, nel corso degli anni ha però deciso di mettersi in proprio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

chi 232 la moglie di achille polonara erika bufano aveva poche possibilit224 di risvegliarsi dal coma un miracolo

© Metropolitanmagazine.it - Chi è la moglie di Achille Polonara, Erika Bufano: “Aveva poche possibilità di risvegliarsi dal coma, un miracolo”

Leggi anche: La vita privata di Achille Polonara: l’amore per la moglie Erika Bufano e i due figli Vittoria e Achille Jr

Leggi anche: La moglie di Polonara: “Achille è stato in coma, le possibilità di vita erano basse”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Achille Polonara e la moglie Erika: matrimonio, figli e amore vero - Achille Polonara e la moglie Erika: chi &#232;, la storia d’amore, il matrimonio, i figli e il sostegno nella malattia ... tag24.it

232 moglie achille polonaraAchille Polonara: dove vive oggi e quanto guadagna il cestista? - Achille Polonara: scopri dove vive oggi con la famiglia, come &#232; cambiata la sua vita dopo le cure e quanto guadagna il celebre cestista italiano ... tag24.it

Achille Polonara, la commovente dedica della moglie nel giorno del compleanno: “Hai riaperto gli occhi e la vita &#232; tornata a brillare”. E lui: “Ti amo tanto” - Bologna, 23 novembre 2025 – "Auguri alla mia anima gemella, alla persona più importante della mia vita, al mio migliore amico". ilrestodelcarlino.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.