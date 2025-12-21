Federico Fachinetti, secondo marito di Ornella Muti, è noto alle cronache anche per via di uno scandalo giudiziario che lo ha coinvolto nel lontano 1994. In quell’anno, l’ex della celebre attrice è stato infatti arrestato con l’accusa di bancarotta fraudolenta e di associazione a delinquere. Come rivelato ai tempi dagli inquirenti, Fachinetti rilevava società fallite, affermava di volerle risanare e le svuotava completamente, dichiarando la bancarotta. Lo scandalo in sé per sé coinvolse milioni di vecchie lire, ma anche e sopratutto la sua intera famiglia. Infatti, Ornella Muti era un personaggio molto noto e questo le diede non poche problematiche. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Federico Fachinetti, l’ex e secondo marito di Ornella Muti: “L’ho tradito con Celentano ed è stato orribile”

Leggi anche: Chi sono i due ex mariti di Ornella Muti, Alessio Orano (tradito con Celentano) e Federico Fachinetti (e lo scandalo)

Leggi anche: Ornella Muti: “Ho tradito mio marito con Celentano”