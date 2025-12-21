Chelsea favorito per il trasferimento di Ian Subiabre

Il Chelsea si sta avvicinando alla possibilità di ingaggiare Ian Subiabre, giovane attaccante del River Plate. Secondo fonti recenti, i londinesi sembrano essere in pole position per concludere il trasferimento. La trattativa potrebbe rappresentare un passo importante per il futuro del club e del giocatore. Di seguito, trovate l'articolo tradotto per approfondire la questione.

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Secondo quanto riferito, il Chelsea sta emergendo come il favorito per suggellare il trasferimento del giovane attaccante del River Plate, Ian Subiabre. Il talentuoso diciottenne si sta affermando come una delle migliori prospettive in Sud America e sembra solo questione di tempo prima che si trasferisca in Europa. Questa non è la prima volta che il Chelsea viene accostato a Subiabre, e l’ultima notizia di Fichajes è che i Blues sono in lotta contro il Barcellona per la sua firma. Tuttavia, il rapporto afferma che il Barça ha problemi finanziari che potrebbero rendere difficile per loro concludere un accordo, quindi il Chelsea è sicuramente nella posizione più forte qui. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

