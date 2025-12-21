Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Una serie di club d’élite europei, tra cui Chelsea e Liverpool, hanno intensificato la loro ricerca del fenomeno adolescenziale del Leicester City, Jeremy Monga. L’ala 16enne è emersa come una delle prospettive più ambite del calcio inglese, scatenando una potenziale guerra di offerte che potrebbe essere decisa già nel nuovo anno. Secondo un rapporto esclusivo di TEAMtalk, il Chelsea ha “spinto molto forte” nelle ultime settimane per assicurarsi la firma di Monga. Gli Spurs vedono il giovane come una futura pietra angolare del loro attacco, ma devono affrontare una concorrenza accanita. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Chelsea e Manchester United tra i club che inseguono Jeremy Monga

Leggi anche: Il Manchester City è in testa alla corsa per ingaggiare l'ala del Leicester City Jeremy Monga

Leggi anche: Manchester United, Liverpool e Chelsea puntano su Zeki Celik

