La domenica sera di Che tempo che fa ha un appuntamento speciale: oggi, domenica 21 dicembre 2025, il talk di Fabio Fazio torna in diretta con una puntata prima di Natale che mette insieme cultura, sport, cinema e attualità. In studio ci sono, come sempre, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck, ma l’attenzione è tutta per un debutto che fa notizia: per la prima volta sul Nove arriva Roberto Benigni. Il punto è questo: se vuoi sapere chi sono gli ospiti e come seguire la serata, qui trovi una guida chiara e completa, inclusa la lista di Che tempo che fa – Il Tavolo. Indice. Orario e dove vedere Che tempo che fa. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Che tempo che fa stasera in tv: Roberto Benigni e tutti gli ospiti della puntata del 21 dicembre 2025

Leggi anche: Che tempo che fa, oggi domenica 21 dicembre: tra gli ospiti Roberto Benigni

Leggi anche: Che Tempo Che Fa: Roberto Benigni e i campioni della Coppa Davis ospiti di Fabio Fazio stasera su Nove

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Che Tempo Che Fa: tra gli ospiti di oggi Alessandro Siani e Lucio Corsi; Il Volo Tutti per Uno - Viaggio nel tempo: ospiti, scaletta ufficiale e le lacrime di Antonella Clerici; Video Meteo Oggi; Che tempo che fa, stasera in tv: Roberto Benigni e gli altri ospiti della puntata.

Che tempo che fa, stasera in tv: Roberto Benigni e gli altri ospiti della puntata - Fabio Fazio accoglie in studio anche Christian De Sica e i protagonisti della Coppa Davis di tennis La domenica sera di "Che tempo che fa" vive una data da cerchiare in rosso: oggi, domenica 21 dicemb ... today.it