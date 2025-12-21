Stasera 21 dicembre una puntata imperdibile con ospiti eccezionali: il premio Oscar, i campioni della Coppa Davis, grandi nomi della cultura e lo storico Tavolo di Fazio in diretta su NOVE. Questa sera, domenica 21 dicembre 2025, Che Tempo Che Fa torna in diretta dalle 19:30 su NOVE e in streaming su discovery+, con una puntata ricca di emozioni, cultura, sport e spettacolo. Tra gli ospiti, il premio Oscar Roberto Benigni, che racconta la Storia attraverso gli occhi di Pietro nel suo libro e spettacolo Pietro - Un uomo nel vento e i campioni della Coppa Davis 2025, Flavio Cobolli e il capitano Filippo Volandri, protagonisti della storica vittoria azzurra. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Che Tempo Che Fa: Roberto Benigni e i campioni della Coppa Davis ospiti di Fabio Fazio stasera su Nove

Leggi anche: Che Tempo Che Fa, gli ospiti di Fabio Fazio stasera 29 novembre su NOVE e discovery+

Leggi anche: Che Tempo Che Fa, gli ospiti di stasera 12 ottobre con Fabio Fazio su NOVE e discovery+

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Che Tempo Che Fa | Intervista Roberto Benigni | Video; Che tempo che fa, oggi domenica 21 dicembre: tra gli ospiti Roberto Benigni; NOVE, ROBERTO BENIGNI sul NOVE ospite a CHE TEMPO CHE FA domenica 21 dicembre; Che Tempo Che Fa, gli ospiti di domenica 21 dicembre: Roberto Benigni, Filippo Volandri e Christian De Sica.

Che Tempo Che Fa: da Fabio irrompe il ciclone Roberto Benigni, poi l'eroe del tennis italiano (oltre Sinner) - La nuova puntata di Che Tempo Che Fa va in onda il 21 dicembre 2025 con Christian De Sica, gli eroi della Coppa Davis di tennis, tra interviste, leggerezza e il Tavolo conclusivo ... libero.it