Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 21 dicembre 2025. Questa sera, domenica 21 dicembre 2025, alle ore 19,30 su Nove va in onda una nuova puntata di Che Tempo Che Fa, il programma di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Nino Frassica, Ornella Vanoni e tantissimi ospiti italiani ed internazionali. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 21 dicembre, di Che tempo che fa 2025-2026. Anticipazioni e ospiti. Ospiti della puntata: per la prima volta sul NOVE il premio Oscar Roberto Benigni, reduce dal successo dello spettacolo televisivo “Pietro – Un uomo nel vento”, di cui è appena uscito l’omonimo libro, che ripercorre la Storia vista attraverso gli occhi del primo degli apostoli, in un racconto intimo e sorprendente che restituisce, come mai era accaduto prima, voce e umanità a una delle figure più straordinarie della Storia. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Che tempo che fa: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 21 dicembre 2025

Leggi anche: Che tempo che fa, anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, domenica 21 dicembre 2025

Leggi anche: Che tempo che fa: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 7 dicembre 2025

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Che tempo che fa, oggi 14 dicembre: tra gli ospiti Siani, i giudici di MasterChef e Saviano; Che Tempo Che Fa: da Fabio irrompe il ciclone Roberto Benigni, poi l'eroe del tennis italiano (oltre Sinner); Che tempo che fa, stasera in tv: Roberto Benigni e gli altri ospiti della puntata; Che tempo che fa, anticipazioni e ospiti di domenica 21 dicembre: in studio Roberto Benigni, Filippo Volandri e Christian De Sica.

Che Tempo Che Fa: da Fabio irrompe il ciclone Roberto Benigni, poi l'eroe del tennis italiano (oltre Sinner) - La nuova puntata di Che Tempo Che Fa va in onda il 21 dicembre 2025 con Christian De Sica, gli eroi della Coppa Davis di tennis, tra interviste, leggerezza e il Tavolo conclusivo ... libero.it