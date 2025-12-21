Che tempo che fa anticipazioni del 21 dicembre | Roberto Benigni nel salotto di Fabio Fazio

Nuova puntata di Che tempo che fa che va in onda stasera, domenica 21 dicembre, per l’ultimo appuntamento prima della pausa natalizia. Fabio Fazio, affiancato dall’inossidabile squadra formata da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck, accoglierà sul Nove un parterre di ospiti eccezionale, tra grandi ritorni e debutti assoluti sulla rete. Che tempo che fa, le anticipazioni del 21 dicembre. Il momento più atteso della nuova puntata di Che tempo che fa è senza dubbio l’arrivo in studio del Premio Oscar Roberto Benigni, che per la prima volta approda sul canale Nove. L’attore e regista presenterà il suo nuovo libro Pietro – Un uomo nel vento, tratto dall’ omonimo spettacolo televisivo di successo, recitato eccezionalmente nella splendida cornice dei giardini segreti del Vaticano. 🔗 Leggi su Dilei.it

