Chardin il paniere tonale dei Marcille

Chardin, il paniere tonale dei Marcille Jean-Siméon Chardin (1699-1779) è seduto, di spalle, nell’atto di dipingere la Natura morta con razza e paniere di cipolle. La sua opera si distingue per l’utilizzo di una tavolozza sobria e raffinata, che mette in evidenza la delicatezza dei dettagli e la semplicità degli soggetti. Questa tecnica rappresenta un esempio significativo della sua attenzione alla cromia e alla composizione. Chardin, il paniere tonale

