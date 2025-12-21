Cesena Juventus Women | sintesi moviola risultato tabellino e cronaca – VIDEO LIVE

Di seguito trovate una panoramica completa sulla sfida tra Cesena e Juventus Women, valida per gli ottavi di Coppa Italia femminile. La sintesi, la moviola, il risultato, il tabellino e la cronaca live forniscono un quadro dettagliato di quanto accaduto sul campo. Per approfondimenti, continuate a seguire il nostro aggiornamento.

di Mauro Munno Cesena Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per gli ottavi di Coppa Italia femminile. La Juventus Women di Max Canzi fa il suo esordio in Coppa Italia femminile in occasione dell’ultima partita del sul 2025. Le bianconere sfidano il Cesena, che milita in Serie B, nella cornice del Manuzzi. La gara secca è valida per gli ottavi di finale. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cesena Juventus Women 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti a partire dalle 14.30 Migliore in campo Juventus Women. A conclusione del match Cesena Juventus Women 0-0: risultato e tabellino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Cesena Juventus Women: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca – VIDEO LIVE Leggi anche: Juventus Cesena Under 15 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca Leggi anche: Juventus Cesena Under 16 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. U20 | Juventus-Cesena | La partita; Juventus Women, gli ottavi di Coppa Italia col Cesena in una cornice speciale: dove si giocherà la partita; Manuzzi e Tardini pronti a ospitare la Coppa Italia Women: il programma degli ottavi; Juve Cesena Primavera 0-1 LIVE | Rossetti porta avanti gli ospiti a Vinovo. Diretta Juventus, Next Gen col Bra e Women a Cesena: formazioni e risultati in tempo reale. Brambilla, sfida in famiglia - Domenica a tinte bianconere: ultima del girone d'andata nel girone B di Serie C, esordio stagionale in Coppa Italia per la squadra di Canzi ... tuttosport.com

Juventus Women a Cesena: orario, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Coppa Italia femminile - Esordio stagionale nella competizione per la squadra di Canzi: le bianconere, detentrici del titolo, pronte a difendere il trofeo ... tuttosport.com

Coppa Italia Women, il programma degli ottavi: in campo Roma, Juventus e Fiorentina - Ieri Ternana e Napoli hanno strappato il pass per i quarti di finale di Coppa Italia Women, eliminando Como e Sassuolo. tuttomercatoweb.com

Juventus Women a Cesena: orario, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Coppa Italia femminile - facebook.com facebook

#Juventus Women a Cesena: orario, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Coppa Italia femminile x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.