Cesena Juventus Women 1-7 | le doppiette di Cambiaghi e Krumbiegel per i quarti di Coppa – VIDEO

di Mauro Munno Cesena Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per gli ottavi di Coppa Italia femminile. La Juventus Women di Max Canzi fa il suo esordio in Coppa Italia femminile in occasione dell’ultima partita del sul 2025. Le bianconere sfidano il Cesena, che milita in Serie B, nella cornice del Manuzzi. La gara secca è valida per gli ottavi di finale. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cesena Juventus Women 1-7: sintesi e moviola. 87? Gol Vangsgaard – Imbucata di Beccari per la danese che col mancino batte Serafino in uscita 86? Palo Beccari – Colpo di testa sul cross di Harviken. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

