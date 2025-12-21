Cesena Juventus Women 1-5 LIVE VIDEO | doppietta anche per Krumbiegel Moretti se lo divora
di Mauro Munno Cesena Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per gli ottavi di Coppa Italia femminile. La Juventus Women di Max Canzi fa il suo esordio in Coppa Italia femminile in occasione dell’ultima partita del sul 2025. Le bianconere sfidano il Cesena, che milita in Serie B, nella cornice del Manuzzi. La gara secca è valida per gli ottavi di finale. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cesena Juventus Women 1-5: sintesi e moviola. 54? Moretti se lo divora – Non riesce a spingere in rete da un metro sul cross basso di Thomas 51? Doppietta di Krumbiegel – Tentativo di triangola tra Thomas e Libran. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
