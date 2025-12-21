Cesena Juventus Women 1-3 LIVE | il tris è di Krumbiegel – VIDEO
di Mauro Munno Cesena Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per gli ottavi di Coppa Italia femminile. La Juventus Women di Max Canzi fa il suo esordio in Coppa Italia femminile in occasione dell’ultima partita del sul 2025. Le bianconere sfidano il Cesena, che milita in Serie B, nella cornice del Manuzzi. La gara secca è valida per gli ottavi di finale. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cesena Juventus Women 1-3: sintesi e moviola. 19? Gol Krumbiegel – Gran destro a scendere dalla lunga distanza che si incastona sotto l’incrocio dei pali 15? Gol Zamboni – Difesa della Juve trafitta da un’imbucata centrale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
