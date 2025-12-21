di Mauro Munno Cesena Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per gli ottavi di Coppa Italia femminile. La Juventus Women di Max Canzi fa il suo esordio in Coppa Italia femminile in occasione dell’ultima partita del sul 2025. Le bianconere sfidano il Cesena, che milita in Serie B, nella cornice del Manuzzi. La gara secca è valida per gli ottavi di finale. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cesena Juventus Women 0-1: sintesi e moviola. 8? Gol Cambiaghi – Spiazzata Serafino dal dischetto 7? Rigore per la Juventus Women – Cascarino anticipa nettamente Milan, che la sgambetta vistosamente 3? Occasioni Cambiaghi – Brutto pasticcio difensivo tra Serafino e Zannini. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Cesena Juventus Women 0-1 LIVE: Cambiaghi sblocca dal dischetto – VIDEO

Leggi anche: Lazio Juventus Women 0-1 LIVE: Girelli sblocca dal dischetto

Leggi anche: Cesena Juventus Women LIVE: tanto turnover per Canzi, Moretti e Libràn dal primo minuto – VIDEO

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Un altro grande palcoscenico per gli ottavi di finale di domenica 21: Cesena-Juventus si giocherà al ‘Manuzzi’; Juventus Women a Cesena: orario, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Coppa Italia femminile; U20 | Juventus-Cesena | La partita; La Juventus Women al Dino Manuzzi di Cesena nella gara secca degli ottavi di Coppa Italia.

Cesena-Juventus Women, le formazioni ufficiali: Canzi attua un po’ di turnover - Alle 14:30 ci sarà la sfida di Coppa Italia tra Cesena e Juventus Women. tuttojuve.com