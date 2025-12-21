Cesena | il pari poi l’espulsione di Bastoni Se non puoi vincere il punto va benissimo
Nel match tra Cesena e Juve Stabia, un pareggio scontato si è complicato con l’espulsione di Bastoni. In situazioni del genere, il punto conquistato rappresenta comunque un risultato positivo. Se non puoi vincere, il punto va benissimo.
CESENA 1 JUVE STABIA 1 CESENA (3-5-2): Klinsmann; Guidi (38’ st Ciofi), Zaro, Mangraviti; Ciervo, Berti (38’ st Magni), Castagnetti (25’ pt Bastoni), Francesconi, Adamo, Blesa (22’ st Bisoli), Shpendi. A disp.: Siano, Ferretti, Amoran, Piacentini, Arrigoni, Diao, Olivieri. All.: S. Vergassola. JUVE STABIA (3-5-1-1): Confente; Bellich (29’ st Piscopo), Varnier, Giorgini; Carissoni (44’ st Duca), Pierobon (22’ st Burnete), Leone, Mosti, Cacciamani; Maistro (28’ st Stabile); Candellone. A disp.: Boer, Signorini, Ruggero, Baldi, Mannini, Zuccon, De Pieri, Ciammaglichella. All.: I. Abate. Arbitro: N. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
