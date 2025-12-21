Cervia il sindaco Pd Missiroli indagato per maltrattamenti alla moglie

Il sindaco Pd di Cervia è indagato per maltrattamenti alla moglie: l'ultima domenica prima di Natale regala così alla segretaria dem Elly Schlein una nuova, imbarazzante gatta da pelare. Mattia Missiroli, primo cittadino della nota località turistica sul litorale ravennate, è indagato per maltrattamenti e lesioni sulla moglie da cui si sta separando. Nei suoi confronti la Procura di Ravenna ha chiesto la custodia cautelare in carcere. Ma il Gip del Tribunale del capoluogo romagnolo, come riportato dai Resto del Carlino e Corriere Romagna, venerdì scorso ha respinto la richiesta rilevando che i fatti contestati sarebbero in fondo episodici e che l'uomo, all'indomani della visita della consorte in pronto soccorso, abbia lasciato la casa.

