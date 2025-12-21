cervia il sindaco missiroli indagato per maltrattamenti alla moglie

Il sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, è attualmente sotto indagine per presunti maltrattamenti e lesioni alla moglie. La notizia, riportata dal Resto del Carlino, indica che la Procura di Ravenna ha richiesto la custodia cautelare in carcere, poi respinta dal gip. La vicenda è in fase di approfondimento e si attendono aggiornamenti ufficiali.

AGI - Il sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, è indagato per maltrattamenti e lesioni sulla moglie. Lo riporta il Resto del Carlino, secondo cui la Procura di Ravenna ha chiesto la custodia cautelare in carcere, negata dal gip. Sindaco dal 2024. Missiroli è primo cittadino della perla dell'Adriatico dal giugno del 2024 quando è stato eletto con il 56% delle preferenze sostenuto da un 'campo largo' che oltre al Pd comprendeva M5s, Verdi Sinistra e due liste civiche. La ricostruzione. Secondo quanto riporta il quotidiano, il 5 dicembre la donna - dalla quale Mattioli si sta separando - si è presentata al pronto soccorso di Ravenna per lesioni non gravi a un braccio e, anche se non ha mai sporto denuncia,è stato attivato il protocollo per i codici rossi e allertata la polizia. 🔗 Leggi su Agi.it

