cervia il sindaco mattia missiroli indagato per maltrattamenti alla moglie

Mattia Missiroli, sindaco di Cervia (Ravenna), è indagato per maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie. Lo riportano Il Corriere Romagna e il Resto del Carlino. L’inchiesta nasce in seguito a un accesso al pronto soccorso di Ravenna della coniuge lo scorso 5 dicembre: la donna avrebbe dichiarato di essere spinta a terra dal marito, facendo così scattare quanto previsto dalla normativa del ‘ codice rosso ‘. La Procura ha quindi sentito la donna e ha iscritto l’uomo nel registro degli indagati. I pubblici ministeri hanno chiesto per Missiroli l’arresto e la custodia cautelare in carcere, ma il gip del capoluogo romagnolo ha respinto la richiesta ritenendo i fatti contestati ‘episodici’ e constatando come l’uomo abbia lasciato casa all’indomani della visita della consorte in pronto soccorso. 🔗 Leggi su Lapresse.it

