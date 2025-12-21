Cervia il sindaco Mattia Missiroli indagato per maltrattamenti alla moglie

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mattia Missiroli, sindaco di Cervia (Ravenna), è indagato per maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie. Lo riportano Il Corriere Romagna e il Resto del Carlino. L’inchiesta nasce in seguito a un accesso al pronto soccorso di Ravenna della coniuge lo scorso 5 dicembre: la donna avrebbe dichiarato di essere spinta a terra dal marito, facendo così scattare quanto previsto dalla normativa del ‘ codice rosso ‘. La Procura ha quindi sentito la donna e ha iscritto l’uomo nel registro degli indagati. I pubblici ministeri hanno chiesto per Missiroli l’arresto e la custodia cautelare in carcere, ma il gip del capoluogo romagnolo ha respinto la richiesta ritenendo i fatti contestati ‘episodici’ e constatando come l’uomo abbia lasciato casa all’indomani della visita della consorte in pronto soccorso. 🔗 Leggi su Lapresse.it

cervia il sindaco mattia missiroli indagato per maltrattamenti alla moglie

© Lapresse.it - Cervia, il sindaco Mattia Missiroli indagato per maltrattamenti alla moglie

Leggi anche: Mattia Missiroli, il sindaco di Cervia indagato per maltrattamenti alla moglie. Lui: “Accuse infamanti”

Leggi anche: Il sindaco di Cervia Mattia Missiroli indagato per maltrattamenti alla moglie. Lui: “Accuse infamanti”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Mattia Missiroli, il sindaco di Cervia indagato per maltrattamenti alla moglie. Lui: “Accuse infamanti”; Il sindaco di Cervia indagato per maltrattamenti alla moglie. Missiroli respinge le accuse; Mattia Missiroli, il sindaco di Cervia indagato per maltrattamenti alla moglie; Mattia Missiroli, il sindaco di Cervia indagato per maltrattamenti alla moglie. Il gip nega la custodia in carcere.

cervia sindaco mattia missiroliIl sindaco di Cervia Mattia Missiroli indagato per maltrattamenti. Lui: “Accuse infamanti” - L'ex volto del reality calcistico è accusato di violenza sulla moglie. ilfattoquotidiano.it

cervia sindaco mattia missiroliIl sindaco di Cervia indagato per maltrattamenti alla moglie, Missiroli respinge le accuse: “Gravi e infamanti” - Il sindaco di Cervia Mattia Missiroli indagato per presunti maltrattamenti e lesioni alla moglie da cui si sta separando ... fanpage.it

cervia sindaco mattia missiroliChi è Mattia Missiroli, il sindaco di Cervia indagato per maltrattamenti alla moglie: lui nega tutto - Attraverso il suo avvocato, Ermanno Cicognani, Missiroli ha già respinto le accuse, definendole "gravi e infamanti". tag24.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.