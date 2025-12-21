Cercano armi scoprono droga | arrestato
Durante un controllo di routine volto alla ricerca di armi, le forze dell'ordine hanno scoperto una presenza di droga. L'intervento si è concluso con l'arresto dell'individuo coinvolto. Cercano armi, scoprono droga: arrestato.
Quella che doveva essere una perquisizione alla ricerca di armi, si è conclusa con un esito ben diverso. Nell’abitazione di un giovane perscatore di Goro i carabinieri non hanno infatti trovato quello per cui erano venuti, ma non se ne sono comunque andati a mani vuote. Da uno sgabuzzino sono saltati fuori cento grammi di cocaina, mentre in un altro punto della casa hanno trovato 2.700 euro in contanti, ritenuti dai militari provento di attività di spaccio. Insomma, ce n’era abbastanza per far scattare le manette ai polsi del giovane – un 23enne del paese sulla Sacca – e accompagnarlo in carcere, dove è rimasto fino a ieri mattina, data fissata per l’udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari Giovanni Solinas. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
