C’era una volta il supremo interesse del minore | sit-in a Salerno per la tutela dei minori
Il principio del supremo interesse del minore nasce come pilastro irrinunciabile della tutela dell’infanzia. Dovrebbe rappresentare una bussola etica e giuridica capace di orientare ogni decisione che coinvolga la vita di un bambino, soprattutto nei contesti di separazione e conflitto familiare. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche: "C’era una volta il supremo interesse del minore", sit in a Palermo per la tutela dei minori
Leggi anche: A Novara la campagna di sensibilizzazione "C'era una volta il supremo interesse del minore"
Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.
C’era una volta il supremo interesse del minore sit in a Palermo per la tutela dei minori.
Basta fare regali! Questa volta i regali li faccio davvero. Perché altrimenti il Natale che ci sta a fare Il dono supremo è quello che invita a fare regali agli altri. E quello che voglio donarti oggi è un pezzo di me. Quello che metto dentro la scrittura. Qui sotto trovi l - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.