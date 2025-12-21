centro olimpico il coni conferma aquagranda

Il Centro Olimpico Aquagranda, confermato dal Coni, rappresenta un esempio di struttura all’avanguardia dedicata all’allenamento di alta qualità. Grazie alla sua specializzazione nell’altitude training, atleti, squadre e federazioni internazionali trovano qui le condizioni ideali per prepararsi ai grandi eventi stagionali. Un ambiente che coniuga tecnologia e professionalità, garantendo un supporto qualificato per il raggiungimento dei migliori risultati.

Un complesso all’avanguardia, unico nel suo genere, che ha fatto dell’altitude training una vera e propria cifra distintiva in grado di attrarre atleti, squadre e Federazioni da tutto il mondo, in cerca delle migliori condizioni possibili per preparare i grandi appuntamenti stagionali. In attesa dei Giochi olimpici invernali, a Livigno l’orizzonte si sposta già a Los Angeles 2028: il Coni ha ufficialmente confermato AQ1816 come Centro di preparazione olimpica. Un riconoscimento che certifica la qualità dell’offerta tecnica e infrastrutturale del centro polifunzionale e ne ribadisce la centralità nella programmazione olimpica del movimento sportivo italiano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

