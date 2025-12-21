Centro olimpico Il Coni conferma Aquagranda
Il Centro Olimpico Aquagranda, confermato dal Coni, rappresenta un esempio di struttura all’avanguardia dedicata all’allenamento di alta qualità. Grazie alla sua specializzazione nell’altitude training, atleti, squadre e federazioni internazionali trovano qui le condizioni ideali per prepararsi ai grandi eventi stagionali. Un ambiente che coniuga tecnologia e professionalità, garantendo un supporto qualificato per il raggiungimento dei migliori risultati.
Un complesso all’avanguardia, unico nel suo genere, che ha fatto dell’altitude training una vera e propria cifra distintiva in grado di attrarre atleti, squadre e Federazioni da tutto il mondo, in cerca delle migliori condizioni possibili per preparare i grandi appuntamenti stagionali. In attesa dei Giochi olimpici invernali, a Livigno l’orizzonte si sposta già a Los Angeles 2028: il Coni ha ufficialmente confermato AQ1816 come Centro di preparazione olimpica. Un riconoscimento che certifica la qualità dell’offerta tecnica e infrastrutturale del centro polifunzionale e ne ribadisce la centralità nella programmazione olimpica del movimento sportivo italiano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Il presidente nazionale del Coni Luciano Bonfiglio in visita al Centro di Tirrenia
Leggi anche: Nadia Battocletti conferma la sua presenza al Golden Gala 2026: “Lo stadio Olimpico è un sogno”
Centro olimpico. Il Coni conferma. Aquagranda; Non solo Milano-Cortina: a Livigno si guarda già a Los Angeles 2028; Stelle al merito sportivo Coni, riconoscimenti allo sport nisseno al Centro Polivalente “Michele Abbate”; Federico Arnone, il talento che illumina il karate abruzzese: premio CONI e orgoglio regionale.
Il Coni presenta il piano operativo quadriennale. Previsti 32 milioni di investimenti per la preparazione olimpica - Con 799 medaglie complessive, l'Italia si conferma tra le nazioni più vincenti ai Giochi Olimpici, grazie a un incremento del 65% nella competitività dal 2016 ... milanofinanza.it
Ecco le immagini del percorso del sacro fuoco olimpico dal centro storico al Teatro Greco... - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.