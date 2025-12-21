LECCE - Sono oltre cento gli educatori e le educatrici che stanno per partire con una responsabilità enorme: accompagnare fra gennaio e marzo più di 3mila studenti e studentesse pugliesi nei luoghi simbolo della Shoah, come i campi di concentramento e sterminio di Auschwitz e Birkenau. Per. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

© Lecceprima.it - Cento educatori a Lecce per prepararsi all’esperienza del Treno della Memoria

Leggi anche: Albo educatori, ok dal CdM a percorso integrativo per chi ha maturato almeno 3 anni di esperienza nei servizi per l’infanzia

Leggi anche: Dalle carrozze degli anni '30 ai borghi illuminati dai mercatini, la corsa del treno storico della Ferrovia dei Parchi è un rito che unisce la nostalgia ferroviaria al turismo lento e d’esperienza

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Quattro classi prime, cento tra ragazzi, ragazze, docenti ed educatori e un'intera giornata per stare insieme, per imparare a conoscersi e a collaborare. - facebook.com facebook