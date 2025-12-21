Cena natalizia dell' associazione Ville e Palazzi dannunziani nello storico Palazzo Martucci di Canosa Sannita

Cena natalizia per l’associazione Ville e Palazzi dannunziani che il 14 dicembre si è riunita per la “Conviviale” a Canosa Sannita, nell’incantevole cornice dello storico Palazzo Martucci e cioè nel ristorante Palazzo Cavaliere. A organizzare la serata è stata la presidente Anita Boccuccia Una. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

