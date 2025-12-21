Cena multietnica di Natale Nel segno della coesione

Il Centro sociale di San Bartolo a Bastia Umbra ha recentemente ospitato una cena multietnica di Natale, promossa dall’associazione Ri@mbientiamoci in collaborazione con il Comune, il Centro di Accoglienza Straordinaria di Bastiola, Arci Solidarietà Ora d’Aria e i soci Coop sezione Francigena. L’evento ha rappresentato un’occasione di incontro e di conoscenza reciproca. Cena multietnica di Natale. Nel segno della coesione

BASTIA UMBRA Un momento di incontro e di conoscenza reciproca: il Centro sociale di San Bartolo ha ospitato una cena multietnica organizzata dall’associazione Ri@mbientiamoci, in collaborazione con Comune, Centro di Accoglienza Straordinaria (Cas) di Bastiola (Arci Solidarietà Ora d’Aria) e i soci Coop sezione Francigena (Unicoop Etruria). Fra gli intervenuti il sindaco Erigo Pecci ed esponenti dell’amministrazione cittadina. L’idea di fondo è stata quella di coinvolgere nella vita sociale della città le famiglie, le ragazze e i bambini del Cas di Bastiola, nella convinzione che conoscersi sia il primo passo per integrarsi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

