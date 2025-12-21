Cena multietnica di Natale Nel segno della coesione

BASTIA UMBRA Un momento di incontro e di conoscenza reciproca: il Centro sociale di San Bartolo ha ospitato una cena multietnica organizzata dall'associazione Ri@mbientiamoci, in collaborazione con Comune, Centro di Accoglienza Straordinaria (Cas) di Bastiola (Arci Solidarietà Ora d'Aria) e i soci Coop sezione Francigena (Unicoop Etruria). Fra gli intervenuti il sindaco Erigo Pecci ed esponenti dell'amministrazione cittadina. L'idea di fondo è stata quella di coinvolgere nella vita sociale della città le famiglie, le ragazze e i bambini del Cas di Bastiola, nella convinzione che conoscersi sia il primo passo per integrarsi.

Dopo le storie pubblicate certamente avrete capito che... la seconda Cena Multietnica è stata un trionfo di emozioni e solidarietà! Ieri il secondo appuntamento con la Cena Multietnica, sotto il tema "INSIEME, PELLEGRINI DI SPERANZA", è stato un su - facebook.com facebook

