Celli sangiovese e albana al top per Wine Enthusiast

Albana e Sangiovese della Cantina Celli di Bertinoro sono stati riconosciuti da Wine Enthusiast, una delle riviste internazionali più autorevoli nel settore enologico. Ogni anno, gli esperti della rivista degustano alla cieca centinaia di vini provenienti da tutto il mondo, stilando una classifica basata su punteggi e preferenze. Questo riconoscimento testimonia la qualità delle produzioni della cantina e il loro apprezzamento a livello internazionale.

Albana e Sangiovese della Cantina Celli di Bertinoro sono tra i vini citati da Wine Enthusiast, una tra le riviste internazionali più note del settore enologico, che pubblica ogni anno la sua classifica delle migliori produzioni degustate durante l'anno dai referenti americani: gli esperti assaggiano alla cieca centinaia di bottiglie provenienti da ogni angolo del mondo e fanno un bilancio, rivelando punteggi e preferenze. In particolare primeggia il Sangiovese della Cantina Celli 'Grillaie Bertinoro Sangiovese' Romagna Doc 2022 con ben 93 punti e l'assegnazione del titolo 'Hidden Gem', ossia quella 'perla rara' poco nota ai consumatori americani ma di grandissimo pregio.

