Celli Group tregua a tempo | Ricollocare lavoratori e ritirare denunce

Celli Group ha annunciato una tregua temporanea, con l’obiettivo di ricollocare tutti i lavoratori attualmente in cassa integrazione e di ritirare le denunce pendenti. Questa decisione rappresenta un passo importante nella risoluzione della vertenza che ha coinvolto 25 operai della sede di Pozzuoli. La volontà è di trovare soluzioni condivise e garantire una stabilità occupazionale duratura.

