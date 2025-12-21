Celli Group tregua a tempo | Ricollocare lavoratori e ritirare denunce
Celli Group ha annunciato una tregua temporanea, con l’obiettivo di ricollocare tutti i lavoratori attualmente in cassa integrazione e di ritirare le denunce pendenti. Questa decisione rappresenta un passo importante nella risoluzione della vertenza che ha coinvolto 25 operai della sede di Pozzuoli. La volontà è di trovare soluzioni condivise e garantire una stabilità occupazionale duratura.
Ricollocare tutti i lavoratori in cassa integrazione e ritiro di tutte le denunce. Sono i prossimi passi della vertenza che ha riguardato 25 operai della Celli Group di Pozzuoli. Pochi giorni fa, dopo circa due mesi di occupazione dello stabilimento, hanno ottenuto una prima vittoria: 1 anno e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: Celli Group, i risultati dell'occupazione: cassa integrazione fino a 18 mesi e impegno a ricollocare i lavoratori
Leggi anche: Sinistra Italiana con i lavoratori Celli Group: “No a trasferimenti forzati, serve un tavolo immediato”
Celli Group, tregua a tempo: Ricollocare lavoratori e ritirare denunce.
POZZUOLI/ Celli Group, Ioffredo (SI) non si ferma «La lotta paga, ma non è finita» Le parole a sostegno dei lavoratori della fabbrica di via Campana... - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.