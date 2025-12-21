Il celibato risolve davvero la solitudine? «Il problema non è la norma, ma l’essere umano», suggerisce una riflessione scomoda. Tra desiderio, fragilità e accompagnamento, il testo invita a superare dibattiti semplicistici e a interrogarsi sulla maturità relazionale. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

© Lifeandnews.it - Celibato, solitudine e fermezza umana – di María Noel Firpo

Leggi anche: Celibato facoltativo, misticismo e diaconesse. Chi è il nuovo arcivescovo di Vienna

Leggi anche: "Spirito allegro" di Noël Coward