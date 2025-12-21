Settant'anni di attività non sono solo un traguardo, ma la celebrazione di una storia di passione, lavoro e qualità che ha attraversato generazioni. Un percorso che Ricci Divani e Poltrone ha portato avanti con coerenza nei propri valori fondanti e che è stato riconosciuto e premiato da. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

© Pisatoday.it - Celebrati a Ponsacco i 70 anni di Ricci Divani e Poltrone

Leggi anche: I ricci, il Mondiale '78 e quell'abrazo... i 70 anni di Tarantini, calciatore del popolo

Leggi anche: Klimt e altre 70 opere della Ricci Oddi in mostra a Seul: «Per la galleria 220mila euro, quasi l’incasso di 4 anni»

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Ponsacco, la storica tappezzeria Ricci festeggia 70 anni di attività.

I 70 anni di Ricci divani e poltrone: "A nostro padre dobbiamo tutto" - Quella di Anna e Ranieri Ricci, che hanno ereditato il testimone dal padre ... msn.com