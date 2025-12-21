2025-12-21 20:52:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal Corriere: Niccolò Pisilli si appresta ad essere uno dei protagonisti dell’imminente sessione di calciomercato. Rimasto in panchina in occasione della sconfitta contro la Juventus e tra i meno utilizzati da Gian Piero Gasperini in questa stagione, il giovane centrocampista è alla ricerca di maggior continuità. Per questo motivo, presto il suo agente incontrerà il club per valutare insieme il percorso migliore, anche alla luce del forte interesse mostrato da diversi club. De Rossi è in pressing . 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - CdS – il Genoa di De Rossi è avanti, altri quattro club sono interessati

Genoa, De Rossi: “Ho sempre voluto che la Roma vincesse, ma adesso la dovrò far perdere…” Leggi qui --> https://www.romanews.eu/genoa-de-rossi-ho-sempre-voluto-che-la-roma-vincesse-ma-adesso-la-dovro-far-perdere/ #ASRoma #RomanewsEU - facebook.com facebook

#Fiorentina, #Dzeko verso l'addio a gennaio. Il bosniaco vorrebbe restare in Italia. Contatti con il #Genoa di De Rossi, ma occhio anche ad altre soluzioni. Piace anche al #Cagliari. @sportmediaset x.com