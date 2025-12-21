Cbf Balducci sull’altalena Arriva un blitz da due punti

Nel match tra Monviso Volley e Cbf Balducci, la partita si conclude con un risultato di 3-2. La squadra di Macerata ha dimostrato determinazione, portando a casa la vittoria in una sfida equilibrata. La resa dei conti si è consumata nel tie-break, con un blitz decisivo da due punti. Cbf Balducci sull’altalena: arriva un blitz da due punti.

MONVISO VOLLEY 2 CBF BALDUCCI MACERATA 3 WASH4GREEN MONVISO VOLLEY: Battistoni 1, Davyskiba 21, Akrari, Malual 6, D'odorico 13, Dodson 14, Moro (L), Harbin 8, Sylves 6, Bridi 3, Scialanca, Siftar, Bussoli, Reknere (L). All. Nica. CBF BALDUCCI HR MACERATA: Crawford 7, Decortes 11, Piomboni 15, Mazzon 14, Bonelli 4, Kokkonen 16, Caforio (L), Kockarevic 4, Ornoch 1, Sismondi, Batte, Bresciani. All. Lionetti. Arbitri: Santoro, Armandola. Parziali: 22-25, 13-25, 25-20, 25-17, 8-15. Note - Spettatori: 800, Durata set: 27', 21', 26', 29', 14'; Tot: 117'. MVP: Kokkonen. La Cbf Balducci batte al tie break Monviso in una partita molto importante perché si sono affrontate formazioni a caccia di punti salvezza.

