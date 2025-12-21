Cava de' Tirreni uccide la compagna ferisce anche la suocera poi si lancia dal tetto

Cava de’ Tirreni, tragedia familiare: uomo uccide la compagna e si suicida - La donna uccisa era Anna Tagliaferri, titolare della storica pasticceria "Tirreno", attività che lo scorso anno aveva festeggiato i 50 anni di attività. giornaledipuglia.com

Anna Tagliaferri accoltellata e uccisa dal compagno che poi ferisce la madre di lei e si lancia dalla finestra: morto sul colpo - Intorno alle 16:30, la cittadina è stata teatro di un violento episodio di cronaca che ... leggo.it

È morta la 40enne accoltellata questo pomeriggio a Cava de' Tirreni, nel Salernitano, da un uomo che poi si è lanciato dalla finestra, uccidendosi. La conferma arriva dal sindaco di Cava de' Tirreni, Vincenzo Servalli che in un post su Fb, traccia la dinamica - facebook.com facebook

Accoltella una donna poi si lancia dalla finestra, morti entrambi: la tragedia a Cava de’ Tirreni (Salerno) x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.