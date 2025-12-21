Cava de' Tirreni uccide la compagna ferisce anche la suocera poi si lancia dal tetto
Una donna uccisa con almeno otto coltellate, la madre della vittima ferita ma non in pericolo di vita e l?assassino morto suicida dopo aver tentato una fuga maldestra. È il terribile. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Leggi anche: Femmicidio a Cava de' Tirreni, uccide la compagna 40enne a coltellate e si lancia dalla finestra. La città piange Anna
Leggi anche: Anna Tagliaferri, pasticciera 40enne di Cava de' Tirreni, assassinata dal fidanzato Diego Di Domenico che ha anche ferito la suocera e poi si è ucciso
Chi era Anna Tagliaferri, uccisa a Cava de’ Tirreni dal compagno, che poi si è suicidato - Si chiamava Anna Tagliaferri la donna di 40 anni uccisa nel pomeriggio di oggi, 21 dicembre, dal compagno, Diego Di Domenico ... fanpage.it
Cava de’ Tirreni, tragedia familiare: uomo uccide la compagna e si suicida - La donna uccisa era Anna Tagliaferri, titolare della storica pasticceria "Tirreno", attività che lo scorso anno aveva festeggiato i 50 anni di attività. giornaledipuglia.com
Anna Tagliaferri accoltellata e uccisa dal compagno che poi ferisce la madre di lei e si lancia dalla finestra: morto sul colpo - Intorno alle 16:30, la cittadina è stata teatro di un violento episodio di cronaca che ... leggo.it
È morta la 40enne accoltellata questo pomeriggio a Cava de' Tirreni, nel Salernitano, da un uomo che poi si è lanciato dalla finestra, uccidendosi. La conferma arriva dal sindaco di Cava de' Tirreni, Vincenzo Servalli che in un post su Fb, traccia la dinamica - facebook.com facebook
Accoltella una donna poi si lancia dalla finestra, morti entrambi: la tragedia a Cava de’ Tirreni (Salerno) x.com
