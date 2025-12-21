Cava de' Tirreni uccide la compagna ferisce anche la suocera poi si lancia dal tetto

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna uccisa con almeno otto coltellate, la madre della vittima ferita ma non in pericolo di vita e l?assassino morto suicida dopo aver tentato una fuga maldestra. È il terribile. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

cava de tirreni uccide la compagna ferisce anche la suocera poi si lancia dal tetto

© Ilmattino.it - Cava de' Tirreni, uccide la compagna, ferisce anche la suocera poi si lancia dal tetto

Leggi anche: Femmicidio a Cava de' Tirreni, uccide la compagna 40enne a coltellate e si lancia dalla finestra. La città piange Anna

Leggi anche: Anna Tagliaferri, pasticciera 40enne di Cava de' Tirreni, assassinata dal fidanzato Diego Di Domenico che ha anche ferito la suocera e poi si è ucciso

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Barista ucciso a coltellate davanti al suo locale nel Bresciano, arrestato un 32enne; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 21 dicembre: la rassegna stampa; CAVA DE’ TIRRENI, IL METEO di ULISSE Verso un peggioramento; Massa Lubrense, recuperato un giovane delfino senza vita: disposta necroscopia.

cava de tirreni uccideChi era Anna Tagliaferri, uccisa a Cava de’ Tirreni dal compagno, che poi si è suicidato - Si chiamava Anna Tagliaferri la donna di 40 anni uccisa nel pomeriggio di oggi, 21 dicembre, dal compagno, Diego Di Domenico ... fanpage.it

cava de tirreni uccideCava de’ Tirreni, tragedia familiare: uomo uccide la compagna e si suicida - La donna uccisa era Anna Tagliaferri, titolare della storica pasticceria "Tirreno", attività che lo scorso anno aveva festeggiato i 50 anni di attività. giornaledipuglia.com

cava de tirreni uccideAnna Tagliaferri accoltellata e uccisa dal compagno che poi ferisce la madre di lei e si lancia dalla finestra: morto sul colpo - Intorno alle 16:30, la cittadina è stata teatro di un violento episodio di cronaca che ... leggo.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.