Cava de Tirreni accoltella una donna con diversi fendenti e poi si getta da una finestra | morto un 40enne
Sembrerebbe che i due non fossero conviventi, ma non è stato chiarito il legame che li caratterizzava. Sul caso sono in corso le indagini condotte dai carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
